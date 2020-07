Legambiente: cassonetti stracolmi e situazione vergognosa (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – “In questi giorni cassonetti stracolmi in ogni quadrante cittadino, decine di segnalazioni, miasmi provocati dai rifiuti abbandonati sotto il sole cocente, Legambiente”. E’ quanto denuncia Legambiente Lazio in una nota. “Siamo alle solite e anche in questo luglio, come negli ultimi anni, si assiste alla vergognosa situazione dei cassonetti stracolmi e dei rifiuti abbandonati nelle strade di Roma- commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio- tutto cio’ nonostante la stagione a dir poco particolare, nonostante lo stop pressoche’ totale del turismo e di interi comparti produttivi.” “Mentre in Campidgolio si spende tempo per l’ok definitivo alla costruzione di ... Leggi su romadailynews

AGR_web : Roma, nuova emergenza rifiuti, Legambiente lancia l'allarme In questi giorni cassonetti stracolmi in ogni quadrante… -

Ultime Notizie dalla rete : Legambiente cassonetti Legambiente: cassonetti stracolmi e situazione vergognosa RomaDailyNews Rifiuti in strada a Roma, Legambiente: “Situazione vergognosa nonostante il periodo a dir poco particolare”

In questi giorni cassonetti stracolmi in ogni quadrante cittadino, decine di segnalazioni, miasmi provocati dai rifiuti abbandonati sotto il sole cocente, Legambiente “Siamo alle solite e anche in que ...

Roma, nuova emergenza rifiuti, Legambiente lancia l'allarme

Rifiuti in strada a Roma, Legambiente "Siamo alle solite e come negli ultimi anni la situazione è vergognosa, con cassonetti stracolmi e rifiuti abbandonati, nonostante il periodo a dir poco particola ...

In questi giorni cassonetti stracolmi in ogni quadrante cittadino, decine di segnalazioni, miasmi provocati dai rifiuti abbandonati sotto il sole cocente, Legambiente “Siamo alle solite e anche in que ...Rifiuti in strada a Roma, Legambiente "Siamo alle solite e come negli ultimi anni la situazione è vergognosa, con cassonetti stracolmi e rifiuti abbandonati, nonostante il periodo a dir poco particola ...