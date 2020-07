Lamborghini Sián Roadster - Supercondensatori e materiali a memoria di forma: una fuoriserie piena di idee (Di giovedì 9 luglio 2020) Quando fai una Lamborghini, non importa se V10, V12, ibrida, fosse pure a levitazione magnetica, devi tenere sempre in mente un obiettivo: quello che resta nel cuore del pilota, una volta sceso. E devono essere emozioni forti. Altrimenti fai un altro lavoro. Questo è un assunto di partenza che non cambia con il passare del tempo o l'evolvere della tecnologia, e che quindi ha guidato anche il progetto della Sián, l'ultima fuoriserie di casa, presentata ieri nella variante Roadster.Emozionante, ma sfruttabile. "Se dovessi sceglierne i punti qualificanti", ci ha spiegato Maurizio Reggiani, direttore tecnico del marchio, "ne indicherei tre: il V12 aspirato, il sistema elettrico a 48 volt e i Supercondensatori. da questa combinazione che scaturisce da un lato l'aspetto emozionale dell'auto, ma dall'altro la ... Leggi su quattroruote

ILREPLICATORE : La nuova @Lamborghini Sián Roadster è stata appena presentata, bellissima come al solito. Presenta diverse nuove te… - RValdemburg : #Lamborghini Sian Roadster, supercar da 3 milioni: potenza e velocità massima - infoitscienza : Lamborghini Sian Roadster: foto e info della versione scoperta - lillydessi : Lamborghini Sián Roadster: il V12 aspirato è salvo (grazie all'ibrido) - - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Lamborghini svela Sián Roadster, la open top ibrida. È la sintesi tra design, prestazioni e tecnologie del futuro https… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini Sián Smart EQ: a Ginevra con le elettriche Automobilismo.it