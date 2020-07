Il governo si spacca sul Ponte ad Autostrade, M5s contro Conte. Zingaretti, ‘Più trame che governo’ (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Movimento 5 Stelle contro il Premier Conte per l’affidamento del nuovo Ponte di Genova ad Autostrade. Tensione con il Pd. L’affidamento del nuovo Ponte di Genova ad Autostrade ha spaccato il governo. Come prevedibile. Il Movimento 5 Stelle, che dal giorno della tragedia del Ponte Morandi ha dichiarato guerra ai Benetton, accusa il premier Conte di essersi mosso tenendo i pentastellati all’oscuro della decisione concordata evidentemente con la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Esiste anche un secondo capo di accusa che pende sulla testa del premier: quello di aver lasciato in sospeso un dossier che i pentastellati volevano chiudere già ai tempi del primo ... Leggi su newsmondo

LegaSalvini : IL #MES SPACCA IL GOVERNO. #SALVINI: 'ANCHE LA GRECIA HA DETTO NO, FINIAMOLA QUI' - fedegraziani : RT @rassegnagram: È già domani con il caso #Autostrade che spacca il governo, le incognite su #Lega e #Salvini, la guglia di #NotreDame che… - rassegnagram : È già domani con il caso #Autostrade che spacca il governo, le incognite su #Lega e #Salvini, la guglia di… - Emma96444762 : RT @LegaSalvini: IL #MES SPACCA IL GOVERNO. #SALVINI: 'ANCHE LA GRECIA HA DETTO NO, FINIAMOLA QUI' - LuciaLaVita1 : RT @pittapittore: Veramente vi aspettavate che #Selfini volesse togliere le concessioni ai #Benetton . Lui al funerale delle 43 vittime c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : governo spacca Il Mes spacca il governo. Conte teso, Salvini: "Anche la Grecia ha detto no, finiamola qui" Il Tempo L'invito a Palazzo (Chigi) sfarina la Destra

Anche l’opposizione nel suo piccolo litiga. Le frizioni Pd-Cinquestelle sulla gestione del nuovo ponte di Genova fanno passare in sordina la giornata di passione vissuta dal centrodestra. L’invito del ...

Ponte Genova, Consulta: Autostrade perde. E ora si tratta sulla revoca

«La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non aff ...

Anche l’opposizione nel suo piccolo litiga. Le frizioni Pd-Cinquestelle sulla gestione del nuovo ponte di Genova fanno passare in sordina la giornata di passione vissuta dal centrodestra. L’invito del ...«La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non aff ...