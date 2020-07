George Floyd ha ripetuto “I can’t breathe” 20 volte prima di morire. E Chauvin rispondeva: “Allora smetti di parlare” (Di giovedì 9 luglio 2020) Quella frase disperata, “I cant’breathe”, diventata a livello mondiale lo slogan della protesta antirazzista del movimento Black Lives Matter, George Floyd l’ha ripetuta ben 20 volte prima di morire, soffocato dal ginocchio dell’agente Derek Chauvin lo scorso 25 maggio.”Mi uccideranno, mi uccideranno”, continuava a ripeteva George, che in quegli istanti invocava la sua famiglia, mentre il poliziotto lo invitava a “non parlare, non urlare” visto che “ci vuole un sacco di ossigeno” per farlo. Questi, in sostanza, gli scambi della conversazione avvenuta tra Chauvin e Floyd prima che il 46enne morisse soffocato, scambi che non erano finora stati resi noti al ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : George Floyd prima di morire ha ripetuto venti volte 'non posso respirare' agli agenti che lo avevano fermato. Emer… - HuffPostItalia : George Floyd disse 'I can't breathe' più di 20 volte prima di morire - Corriere : George Floyd disse «non riesco a respirare» più di 20 volte. E l’agente: allora smettila di parlare - PetroneIvan : RT @SumaLoredana: @lauraboldrini @stanzaselvaggia Perché lei si inginocchia per George Floyd e non si inginocchia per le ragazze e donne st… - Florofilla : RT @Tg3web: ‘Stai zitto, così risparmi ossigeno’: è la risposta che il 25 maggio a Minneapolis diede il poliziotto che causò la morte di Ge… -