Gazzetta, Laudisa: "Osimhen considera frettoloso l'affare col Napoli" (Di giovedì 9 luglio 2020) Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen ha avuto un dramma, la perdita del padre, che ne ha condizionato le sc ... Leggi su tuttonapoli

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di mercato, ha parlato a Kiss Kiss di Osimhen e Koulibaly. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha rilasciato ...No del Napoli al Milan per l'inserimento di Franck Kessiè in una trattativa "allargata" per portare Arkadiusz Milik in rossonero. A riferirlo è Carlo Laudisa. Sul futuro del bomber polacco, il giornal ...