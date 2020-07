Fase 3, IEG: “Ripartono fiere internazionali e congressi” (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – È tutto pronto per ripartire “dal vivo e in sicurezza” con l’obiettivo di recuperare quanto più possibile dopo il blackout d’attività sofferto insieme a tutti i poli fieristici mondiali e ai clienti a causa della pandemia. Italian Exhibition Group (IEG), player internazionale quotato alla Borsa di Milano, riparte con la stagione dei congressi già in questo mese di luglio mentre per le fiere si inizierà da “VOICE”, nuovo evento mondiale dedicato al comparto dell’oreficeria e gioielleria nel mondo, in programma alla Fiera di Vicenza dal 12 al 14 settembre 2020. “Condividiamo col mercato la necessità e il forte desiderio di rimettere in moto il sistema di relazioni garantito dai saloni facendoci trovare pronti alla nuova era – commenta Corrado Peraboni, Ceo ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Fase IEG Fase 3, IEG: Ripartono fiere internazionali e congressi Il Messaggero Fase 3, IEG: "Ripartono fiere internazionali e congressi"

(Teleborsa) - È tutto pronto per ripartire "dal vivo e in sicurezza" con l'obiettivo di recuperare quanto più possibile dopo il blackout d'attività sofferto insieme a tutti i poli fieristici mondiali ...

L’industria veneta lancia la sfida: torniamo ad essere protagonisti

«Le aziende stanno tenendo duro, ma molte si stavano ancora riprendendo dalla crisi del 2008 e non possono resistere per sempre. Già a gennaio, prima del coronavirus, si parlava di un Pil intorno allo ...

(Teleborsa) - È tutto pronto per ripartire "dal vivo e in sicurezza" con l'obiettivo di recuperare quanto più possibile dopo il blackout d'attività sofferto insieme a tutti i poli fieristici mondiali ...«Le aziende stanno tenendo duro, ma molte si stavano ancora riprendendo dalla crisi del 2008 e non possono resistere per sempre. Già a gennaio, prima del coronavirus, si parlava di un Pil intorno allo ...