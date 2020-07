Esonero Nicola, con la SPAL esame decisivo: il Genoa deve vincere (Di giovedì 9 luglio 2020) Esonero Nicola, con la SPAL esame decisivo: il Genoa deve vincere, servono tre punti per allontanarsi dalla zona rossa Davide Nicola rischia l’Esonero? Al momento è un’ipotesi, ma il risultato del match con la SPAL sarà importantissimo per il tecnico dei rossoblù, come riportato da TuttoMercatoWeb.com. L’allenatore del Grifone, in caso di risultato negativo, rischia la panchina: una vittoria servirebbe dunque ad allontanare i fantasmi in un periodo davvero complicato. I tre punti non serviranno soltanto al Genoa, ma anche ad un allenatore in cerca dell’ennesimo riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

