Ellen Pompeo stronca la candidatura di Kanye West alle presidenziali USA 2020 con una perfetta metafora di machismo (Di giovedì 9 luglio 2020) Tra le attrici più popolari e pagate di Hollywood, Ellen Pompeo è anche un’attivista per i diritti umani e certamente una fervente democratica che non nasconde la sua fede politica. Per questo, quando il rapper e produttore discografico Kanye West ha lanciato la sua candidatura alle presidenziali 2020 contro Donald Trump e Joe Biden, la Pompeo non ha mancato di far sentire la propria voce. L’opinione della Meredith Grey di Grey’s Anatomy è piuttosto critica: l’attrice ha stroncato nettamente la trovata di West di correre per la presidenza degli Stati Uniti condividendo l’idea di chi sostiene sia un caso di maschilismo all’ennesima ... Leggi su optimagazine

LaDeny_ : @chitrio @CanettiQueen Va be' ma la gente non sta bene, ad esempio non so se lo sai ma tempo fa fu accusata di raz… - laupiress : GENTE????? MT BOM AJJZSHSHSSJSJSJSJSSJJZJZJZ até a ellen pompeo ali vei - GlowGreys : +de ser a maior cadelinha da Ellen Pompeo,Camilla Luddington,Sandra oh e da Jodie comer. - gwendolynhogws : @ikernehogws manco io ma solo perché lo sapevo però la recitazione di ellen pompeo in quell’episodio mi faceva paura . - AD_italia : La casa dei sogni di Ellen Pompeo -

Ultime Notizie dalla rete : Ellen Pompeo Grey's Anatomy 18, la serie potrebbe continuare fin quando vorrà Ellen Pompeo Sky Tg24 Patrick Demspey vi chiede di indossare la mascherina

Indossate la mascherina, ve lo chiede il dottor Derek Sheperd e resistere al suo invito è veramente difficile. Con un appello lanciato su Instagram Patrick Dempsey, l'attore americano diventato celebr ...

E’ Meredith Grey in Grey’s Anatomy: a 50 anni struccata è completamente diversa, sembra… [FOTO]

In Grey’s Anatomy siamo abituati a vederla curatissima: capelli sempre in piega, make up impeccabile e abiti stupendi, oltre il camice, si intende; è la dottoressa Meredith Grey. Non basterebbe questo ...

Indossate la mascherina, ve lo chiede il dottor Derek Sheperd e resistere al suo invito è veramente difficile. Con un appello lanciato su Instagram Patrick Dempsey, l'attore americano diventato celebr ...In Grey’s Anatomy siamo abituati a vederla curatissima: capelli sempre in piega, make up impeccabile e abiti stupendi, oltre il camice, si intende; è la dottoressa Meredith Grey. Non basterebbe questo ...