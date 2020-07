Calvi dell’Umbria: torna a splendere un antico fontanile (Di giovedì 9 luglio 2020) Calvi dell’Umbria (Terni): recuperato un fontanile risalente al 1867 nella frazione San MarcoCalvi DELL’UMBRIA – Un antico fontanile, datato 1867, rinvenuto durante il lockdown, è stato restaurato dagli abitanti della frazione San Marco, denominata un tempo Colle Pacelli in quanto sin dai tempi più lontani era abitata da famiglie aventi lo stesso cognome. I cittadini della frazione, durante alcune passeggiate nella campagna hanno scoperto e ritrovato il muro di contenimento del fontanile e la vasca fra rovi e sterparglie, dove ormai l’acqua andava dispersa per via della struttura in malora. La decisione di ripulirlo è stata spontanea e così, lavorando pazientemente a turno, hanno riportando alla luce l’intero ... Leggi su laprimapagina

