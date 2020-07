Anticipazioni Daydreamer, giovedì 9 luglio 2020: Sanem vuole allontanarsi da Can (Di giovedì 9 luglio 2020) Le Anticipazioni di “Daydreamer-Le ali del sogno” di giovedì 9 luglio 2020. Mevkibe continua ad essere in conflitto con il suo peso un pò troppo aumentato. Quando la donna assiste per caso alle lezioni di yoga che Ayhan impartisce alle signore del quartiere, la situazione peggiora. Infatti, Mevkibe va su tutte le furie quando nota che tra i clienti di Ayhan c’è pure Aysun, la madre di Muzaffer che proprio non sopporta. Intanto, alla Fikri Harika c’è fermento per la campagna pubblicitaria per il cliente Galina, una delle aziende storiche con cui collabora la famiglia Divit. Deren è piuttosto nervosa e teme che qualcosa possa andare storto e compromettere la riuscita del progetto. (sopratutto la presenza di Redimè, l’anziana e ... Leggi su nonsolo.tv

