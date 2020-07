Alberona: pubblica illuminazione, ipotesi abuso d’ufficio. Due misure cautelari Guardia di finanza (Di giovedì 9 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, all’esito di articolate e rapide attività di indagine coordinate e dirette in ogni loro fase dalla Procura della Repubblica di Foggia, nella mattinata odierna hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, applicativa della misura interdittiva della sospensione dell’esercizio del pubblico ufficio, nei confronti di due funzionari del Comune di Alberona (FG), in posizioni di vertice della tecnostruttura dell’Ente locale, indagati per i reati di abuso d’ufficio e falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale unitamente ad un terzo dipendente comunale non sottoposto a misura cautelare. Il ... Leggi su noinotizie

Nel comune di Alberona (Foggia) - secondo la Guardia di Finanza - c'era "una gestione famigliare" degli affidamenti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica ...

