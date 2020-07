Agrigento, organizzano una finta processione per San Calogero aggirando le norme anti-Covid: otto denunce (Di giovedì 9 luglio 2020) Bloccata sul nascere l’iniziativa di otto devoti a San Calogero, convinti di poter aggirare le misure di contenimento del coronavirus, che la scorsa domenica ad Agrigento hanno improvvisato una processione del santo per le vie della città fino al centro storico. Le otto persone identificate dalla polizia e ritenute i promotori del corteo sono state denunciate per manifestazione non preavvisata. Inoltre sono stati multati per non aver rispettato le misure di contenimento del Covid. Quest’anno ad Agrigento le processioni e i riti tradizionalmente previsti per festeggiare il patrono della città dei templi erano stati annullati a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, per scongiurare gli inevitabili assembramenti. Nonostante questo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

