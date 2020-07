YouTube chiama a raccolta i videoamatori per "La vita in un giorno 2020" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il 25 luglio 2020 è il Global Shoot Day: le persone in tutto il mondo sono invitate a catturare la propria vita nell'arco delle 24 ore. In 5 mesi, i materiali saranno lavorati nel documentario che nel 2021 sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival e su YouTube. Ecco... Leggi su repubblica

Il 25 luglio, il regista Kevin Macdonald ("Whitney", "Un giorno a settembre", "L'ultimo re di Scozia") e i produttori esecutivi Ridley Scott ("The Martian", "Il gladiatore") e Kai Hsiung ("Lords of ...

