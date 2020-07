Tragedia nello snowboard: Alex Pullin muore in apnea a 32 anni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tragedia nello snowboard: il due volte campione del mondo Alex Pullin muore a 32 anni durante una battuta di pesca in apnea Tragedia nello snowboard: il due volte campione del mondo Alex Pullin muore a 32 anni durante una battuta di pesca in apnea, in Australia. La notizia è stata confermata dalla autorità locali. Il suo corpo è stato trovato a largo di Palm Beach da un subacqueo. Riportato a galla, sono stati inutili gli interventi dei paramedici Soprannominato “Chumpy” era stato l’atleta portabandiera nelle edizioni invernali delle Olimpiadi di Sochi del 2014. 4 Ha anche partecipato ai giochi olimpici del 2010 e nell’ultima edizione, nel 2018. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Tragedia Sebastian Athie: attore è morto a 24 anni The Snow Australia community is shocked and saddened by the sudden passing of triple ... Leggi su bloglive

Tragedia nello snowboard: Alex Pullin muore in apnea a 32 anni

Tragedia nello snowboard: il due volte campione del mondo Alex Pullin muore a 32 anni durante una battuta di pesca in apnea Tragedia nello snowboard: il due volte campione del mondo Alex Pullin muore ...