Sondaggio Ixe, meno di due punti tra Pd e Lega. Stabile la fiducia nel premier Conte (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Sondaggio Ixe del 7 luglio: aumenta la distanza tra il Pd e la Lega. In calo sia M5s che Fratelli d’Italia. ROMA – Il Sondaggio Ixe del 7 luglio vede un leggero aumento della distanza tra la Lega e il Partito Democratico. Una differenza che resta meno di due punti con il Carroccio al 23,9% (+0,1%) e la forza politica guidata da Zingaretti al 22% (-0,2%). In leggero calo rispetto all’ultimo Sondaggio sia Fratelli d’Italia che MoVimento 5 Stelle. Entrambi i partiti perdono due decimi di punto assestandosi rispettivamente al 13,8% e al 15,4%. Per Forza Italia un -0,3% (7,2%) mentre Italia Viva ritorna sotto il 3% con un meno quattro decimi di punto (2,6%). Da segnalare come La Sinistra e +Europa sono ritornati sopra il ... Leggi su newsmondo

