Salvini contro Berlinguer e Barbano: “Mi sta dando del cretino, non lo può fare” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il “pomo della discordia”? Il Mes, manco a dirlo. Matteo Salvini, ospite di Bianca Berlinguer #Cartabianca attacca: “La trattativa è chiusa. Tutti i paesi europei hanno detto ‘no, grazie’ al Mes, inclusa la Grecia, e tutti stanno finanziando la ripresa con i buoni del Tesoro. Anche l’Italia sta facendo questo e questa è la via. Con il Mes l’Italia sarebbe sotto il controllo della troika e io gli italiani sotto il controllo della troika non li voglio e non li metto”. A quel punto la conduttrice ribatte: “Abbiamo un problema di finanziamenti sui mercati dei nostri Btp che ci costano più dei tassi del finanziamento europeo. Perché non prendere quei soldi?”. Salvini si altera: “Se vuole il Mes, se lo prenda e se lo paghi lei“. E Berlinguer non sta certo zitta: “Io faccio delle domande, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il “pomo della discordia”? Il Mes, manco a dirlo. Matteo Salvini, ospite di Bianca Berlinguer #Cartabianca attacca: “La trattativa è chiusa. Tutti i paesi europei hanno detto ‘no, grazie’ al Mes, ...

Propaganda Isis sul web, arrestato 38enne italiano: "Covid è una cosa di Allah, positiva"

Milano, 8 luglio 2020 - Un trentenne italiano è stato arrestato a Milano dai carabinieri del Ros per aver diffuso attraverso i social la propaganda dello Stato Islamico. L'uomo, radicalizzato fin dal ...

