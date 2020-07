Salvini: "Condono tombale o non si riparte più" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Matteo Salvini è stato stamane ospite di Rtl 102.5 per parlare di alcuni temi dell’attualità politica. Il leader della Lega auspica un Condono tombale per rilanciare l’economia italiana dopo il lungo periodo di lockdown: "Ci sono 8 milioni di cartelle esattoriali pronte all'invio dall'Agenzia delle entrate che ti chiedono, fai la media, 100 euro, ma quei 100 euro rischiano di essere la mazzata decisiva per famiglie e imprese – argomenta l’ex ministro dell’Interno - Allora io Stato ti chiedo il 20% e tu torni a vivere. O ricostruisci così o non riparti più". Nei giorni scorsi, però, sull’argomento il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, è stato chiaro: non sono in programma altri condoni, perché per il rilancio il governo ha previsto altre misure. Salvini: "Per riaprire le scuole dobbiamo ... Leggi su blogo

