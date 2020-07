Roma-Parma 2-1, Veretout: “Abbiamo vinto, ma possiamo fare meglio” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Una buona partita stasera, se siamo tutti insieme è più facile attaccare e aiutare la difesa. Oggi abbiamo vinto 2-1, ma penso che possiamo fare ancora di più, potevamo vincere anche per 4-1. Non possiamo permettere al Parma di recuperare all’ultimo momento, ma siamo contenti”. Questo il commento di Jordan Veretout, autore del gol decisivo che è valso la vittoria alla Roma per 2-1 contro il Parma. Il centrocampista francese sprona la squadra giallorossa, tornata alla vittoria dopo tre ko consecutivi: “Dopo tre sconfitte era molto importante ripartire col piede giusto – spiega il mediano giallorosso ai microfoni di Dazn – stasera abbiamo vinto e dobbiamo recuperare ... Leggi su sportface

