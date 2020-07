Roma-Parma 1-1 Diretta pareggia Mkhitaryan (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tornano in campo Roma e Parma, due compagini uscite malconce dal turno di campionato che si è disputato nello scorso weekend. I giallorossi infatti si sono visti superare dal Napoli, al... Leggi su ilmessaggero

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - pisto_gol : Lazio-Juve 4:1 Ancelotti Roma-Juve 4:0 Lippi Fulham-Juve 4:1 Zaccheroni Juve-Parma 1:4… - forzaroma : 47' - Finisce il primo tempo all'Olimpico. Parma avanti su rigore con Kucka, pareggio di Mkhitaryan. Roma in forcin… - Crf_Iuri : INTERVALO! Roma 1x1 Parma #CampeonatoItaliano ???? -