Picco di contagi a Melbourne: 6 milioni di persone in lockdown (Di mercoledì 8 luglio 2020) In Australia aumentano i contagi da coronavirus. Le autorità australiane dichiarano la chiusura dei confini tra due Stati. In Australia oltre 6 milioni di persone in lockdown a causa di un forte aumento dei contagi di Covid-19 a Melbourne. Difatti, sia il Victoria che il New South Wales, nonché gli stati australiani più popolosi, saranno … L'articolo Picco di contagi a Melbourne: 6 milioni di persone in lockdown proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Picco contagi Coronavirus, ultime notizie, Oms: “Pandemia accelera, picco non raggiunto”, Bolsonaro positivo Fanpage.it I 165 bengalesi arrivati in Italia via aereo e poi rimpatriati

Nella giornata di ieri è stato evidente il vuoto amministrativo in cui ci si trovava nella gestione degli arrivi negli scali italiani di viaggiatori provenienti da Bangladesh, un Paese considerato a r ...

Il primario delle malattie infettive: “Coronavirus, i nuovi focolai sono un campanello d’allarme”

“I nuovi focolai sul territorio vanno presi come una cosa molto seria e i rischi non vanno sottovalutati”. Lo ha detto intervenendo al primo talkshow del Real Collegio estate, il dottor Sauro Luchi, p ...

