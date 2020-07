Patric si scusa con Donati ma il morso gli costa 4 giornate di squalifica (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mano pesante del giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, nei confronti del laziale Patric al quale ha inflitto 4 giornate di squalifica e un'ammenda di 10 mila euro per il morso a Giulio Donati durante la gara di ieri al Via del Mare contro il Lecce. Fra gli altri provvedimenti, multe anche per Immobile (1.500 euro) e Caicedo (2.000). «Abbiamo chiarito, negli spogliatoi si è subito scusato. Anche io vivo di emozioni, soprattutto in una partita combattuta fino all'ultimo può succedere, lo capisco». Il terzino del Lecce Giulio Donati è tornato sull'episodio del morso subìto dall'esterno della Lazio Patric, che ne ha causato l'espulsione e 4 giornate di ... Leggi su iltempo

SalentoSport : #LECCE – #Donati: “#Patric mi ha chiesto scusa”. Ma il #Giudicesportivo ci va giù pesante - tempoweb : Patric si scusa con Donati ma il morso gli costa 4 giornate di squalifica #LecceLazio #Lazio #Patric… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Lecce, #Donati e il morso di #Patric: 'Mi ha chiesto subito scusa' - infoitsport : Lecce-Lazio, Patric si scusa ma si becca 4 giornate. Donati: «Senza rancore. Può succedere» - infoitsport : Lecce-Lazio, Patric si scusa con Donati. Il terzino giallorosso: 'A volte le emozioni prendono il sopravvento' -