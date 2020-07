Palla di fuoco esplode nel cielo sopra Tokyo, boato assordante: video shock (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una meteora ha illuminato il cielo di parte del Giappone lo scorso giovedì 2 luglio, prima di esplodere e generare un rumore assordante. Secondo i calcoli dell’Organizzazione Meteorologica, l’esplosione del bolide ha rilasciato in atmosfera un’energia pari ad oltre 150 tonnellate di tritolo. Il boato è stato avvertito sia nella capitale Tokyo che in tutta la regione del Kanto. La meteora misurava 1.5 metri di diametro e pesava circa 5 tonnellate, prima di andare a sbriciolarsi e a prendere fuoco nell’impatto contro l’atmosfera terrestre, illuminando il cielo notturno. Le meteore sono frammenti di asteroidi o talvolta comete. Quando entrano nell’atmosfera terrestre, si incendiano dando origine alla classica stella cadente con dimensioni e luminosità che variano in base alla loro grandezza. In taluni casi, come accaduto in ... Leggi su meteogiornale

MelchiorreG : Gigantesca palla di fuoco sorvola i cieli del Giappone per poi esplodere... - GiuseppeFox1 : @Mirith_ Segui il gruppetto, schiacciale tutte e lava bene via tutto poi cerca il nido, si presenta come una palla… - iSim86 : @AndrewPattone Sono la versione che mastica e basta, senza palla di fuoco ?? - Giulia_fuoco : Credo che la pallavolo sia uno degli sport più belli. Il campo La palla La battuta La squadra I dolori fisici Le vi… -