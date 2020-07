‘Non mi piace quello che fa…’: Al Bano contro Jasmine, il cantante non accetta la scelta di sua figlia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Jasmine Carrisi debutta nel mondo della musica con il brano Ego La figlia di Al Bano in queste settimane sta vivendo un momento davvero magico con il debutto nel mondo della musica. Da circa una settimana è uscito il singolo Ego e sta ottenendo un grande successo. La canzone è subito piaciuta a suo padre ma Jasmine Carrisi ha ammesso che il genere musicale da lei scelto fa riferimento a tematiche come l’abuso di alcol e droghe. Temi molto delicati che riguardano sopratutto la gioventù di oggi ma che nello stesso tempo spaventano il cantante di Cellino San Marco sia per il suo passato nel cuore di Milano sia per quello che è successo ad Ylenia. Jasmine Carrisi intanto sta continuando a promuovere il suo singolo e pare piaccia molto al pubblico. La giovane figlia di AlBano non sa ancora se la musica sarà davvero la sua strada lavorativa ... Leggi su kontrokultura

