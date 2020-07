MotoGP, GP Spagna Jerez 2020 in tv: programma, date, orari e come vederlo in diretta streaming (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di Spagna, valevole per il primo appuntamento del Motomondiale 2020, in programma da venerdì 17 a domenica 19 sul circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera. Si riparte dopo il lunghissimo stop per emergenza coronavirus, con un calendario fortemente rivisitato e una stagione a durata ridotta. Giovedì 16 luglio avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 17 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 18, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione ... Leggi su sportface

Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di Spagna, valevole per il primo appuntamento del Motomondiale 2020, in programma da venerdì 17 a domenica 19 sul circuito Angel Nieto ...

MotoGP, Jerez chiede la dichiarazione "evento di eccezionale interesse pubblico"

Jerez ospiterà la prima gara MotoGP 2020 e chiede al governo spagnolo la dichiarazione ... di "evento eccezionale interesse pubblico" per tutti i GP della Spagna. Questa richiesta arriva dopo aver ...

Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di Spagna, valevole per il primo appuntamento del Motomondiale 2020, in programma da venerdì 17 a domenica 19 sul circuito Angel Nieto ...
Jerez ospiterà la prima gara MotoGP 2020 e chiede al governo spagnolo la dichiarazione ... di "evento eccezionale interesse pubblico" per tutti i GP della Spagna. Questa richiesta arriva dopo aver ...