Morricone, su radio e tv nominato quasi una volta ogni 2 minuti (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La scomparsa di Ennio Morricone ha avuto larghissima eco sui mezzi di informazione italiani: negli ultimi due giorni, infatti, il nome del maestro ha ottenuto 3434 citazioni sui media ed è stato pronunciato quasi una volta ogni 2 minuti sulle radio e tv nazionali e sulle principali emittenti regionali. E' quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d'informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 30 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha rilevato le citazioni relative a Ennio Morricone sui media nazionali e locali nel periodo che va dalla mattina del 6 luglio (quando è stata annunciata la sua scomparsa) alle 12 del 7 ... Leggi su iltempo

Radio3tweet : Le trasmissioni in cui è stato ospite in passato, quelle d'archivio in cui si è parlato della sua arte e quelle che… - MauroCapozza : RT @cosimoamato_: Fine 2012. Tallinn. -20°C circa. Dentro avevo ancora più freddo. Una di quelle giornate in cui ti senti sbandare e niente… - Radio_QuQo : Riposa in AMORE, Maestro Ennio Morricone?? - geocappiello : RT @geocappiello: #6Luglio #6July #July6 2020 In ricordo di Ennio Morricone (1928-2020) ?? ???? 'The Mission' (E. Morricone, 1986) main the… - SanremoAncheNoi : RT @SanremoAncheNoi: . Rai Radio Live per un giorno diventa 'Radio Morricone' - Radio Live ON DEMAND - Rai Radio Live - RaiPlay Radio https… -

Ultime Notizie dalla rete : Morricone radio Il Maestro Morricone sepolto al Laurentino Televenezia Ennio Morricone: l’umiltà del più grande fra i grandi

Che fosse un uomo dalla forte personalità era a tutti noto, così come era nota la sua incredibile umiltà. Persino nel giorno più buio ha voluto dire la sua, scrivendo di suo pugno il proprio necrologi ...

Gabbani, Gazzè e Ranieri protagonisti di Mont’Alfonso sotto le stelle

Francesco Gabbani, Max Gazzè e Massimo Ranieri saranno tra i protagonisti di Mont’Alfonso sotto le stelle. Si tratta di un nuovo Festival tra le secolari mura della Fortezza di Mont’Alfonso, a Casteln ...

Che fosse un uomo dalla forte personalità era a tutti noto, così come era nota la sua incredibile umiltà. Persino nel giorno più buio ha voluto dire la sua, scrivendo di suo pugno il proprio necrologi ...Francesco Gabbani, Max Gazzè e Massimo Ranieri saranno tra i protagonisti di Mont’Alfonso sotto le stelle. Si tratta di un nuovo Festival tra le secolari mura della Fortezza di Mont’Alfonso, a Casteln ...