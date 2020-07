Monregale, giovane calciatore sospeso per un video razzista: cosa è successo (Di mercoledì 8 luglio 2020) “C’è una ne*ra di m… che pensa di avere dei diritti. Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più ne*ra. Orango. You are black, ne*ra di m…”. Queste sono solo alcune delle frasi che un giovane calciatore del Monregale (Seconda categoria piemontese) ha rivolto ad una donna attraverso un video poi reso pubblico. I fatti risalgono a febbraio, quando il club aveva deciso di sanzionare il 19enne. A distanza di mesi però il video è tornato prepotentemente d’attualità tanto da spingere anche alcuni cantanti come Emma Marrone ed Ermal Meta a metterci la faccia chiedendo la sospensione del giovane calciatore, tornato al centro di un feroce attacco mediatico. Le scuse di Marco Rossi Attraverso il suo legale il ragazzo ha provato a spiegare le ragioni che lo hanno spinto a registrare quel video: ... Leggi su italiasera

