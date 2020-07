Lollobrigida: bene sgombero a Castel Romano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Grazie alle denunce di Fratelli d’Italia, alla tenacia di Roberta Angelilli, di Rachele Mussolini e di tanti altri, finalmente il campo rom di Castel Romano verra’ chiuso. Non basta pero’ l’ordinanza attraverso la quale la Regione Lazio stabilisce lo sgombero del campo rom. Torniamo a chiedere che il presidente Zingaretti e il sindaco Raggi vengano auditi in commissione Ecomafie, sia sulla gravissima situazione ambientale che si e’ venuta a creare negli anni, sia sugli episodi di criminalita’ che si sono verificati e tuttora continuano a verificarsi all’interno di quella realta’ penalizzando un intero territorio e la sua cittadinanza. Come Fratelli d’Italia continueremo a vigilare affinche’ a Castel Romano vengano ... Leggi su romadailynews

Mamox__ : Cerco di capire il senso di questa telefonata con Gina Lollobrigida, che non ricorda nemmeno di averlo incontrato i… - AndreasEndi : @signori_massimo @morrissonnino Fino a Sgarbi va bene, ma la lollobrigida all’istruzione perché? Ci vuole uno che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lollobrigida bene Lollobrigida: bene sgombero a Castel Romano RomaDailyNews Gina Lollobrigida, voce rotta dall’emozione/ “Ennio Morricone lo ricordo con affetto”

Sono tanti i personaggi famosi che hanno voluto ricordare il geniale Ennio Morricone, con un tweet, un post o una breve intervista. Fra questi anche la Diva assoluta del cinema italiano, Gina Lollobri ...

93 anni di Gina Lollobrigida, diva senza tempo

Gina Lollobrigida è entrata nei sogni proibiti di molte generazioni di italiani e, senza dubbio, si può affermare che sia stata il sex symbol italiano per eccellenza e al tempo stesso la più hollywood ...

Sono tanti i personaggi famosi che hanno voluto ricordare il geniale Ennio Morricone, con un tweet, un post o una breve intervista. Fra questi anche la Diva assoluta del cinema italiano, Gina Lollobri ...Gina Lollobrigida è entrata nei sogni proibiti di molte generazioni di italiani e, senza dubbio, si può affermare che sia stata il sex symbol italiano per eccellenza e al tempo stesso la più hollywood ...