L' Atalanta sa solo vincere | si riscattano Roma e Torino

PALERMO (ITALPRESS) – L'Atalanta sa solo vincere: vittima di turno la Sampdoria, mentre torna alla vittoria la Roma e vincono il Sassuolo a Bologna e il Torino nello scontro salvezza contro il Brescia. La squadra bergamasca non conosce ostacoli, anche se contro la Sampdoria di Ranieri (espulso) fatica prima di riuscire a passare in vantaggio. Tocca a Toloi alla mezz'ora della ripresa segnare sugli sviluppi di un corner, poi Muriel arrotonda a 5′ dalla fine e regala tre punti preziosi agli orobici, ora – in attesa dell'Inter – terzi a -2 dalla Lazio seconda e -9 dalla Juve capolista contro cui giocano sabato sera.La Roma trema all'Olimpico contro il Parma, in gol con Kucka su rigore, ma torna a vincere dopo tre ko di fila e raggiunge al quinto ...

