Inchiesta camici in Lombardia: indagato il cognato del governatore Fontana (Di mercoledì 8 luglio 2020) La procura di Milano sta indagando su Andrea Dini, il titolare della società Dama SpA e cognato del governatore della Lombardia Attilio Fontana, e Filippo Bongiovanni, dg della società Aria, la centrale di acquisti regionale. L’accusa contestata è quella di turbativa d’asta nell’Inchiesta con al centro la fornitura di camici e altro materiale per 513 mila euro durante l’emergenza Covid. Inoltre i pm hanno sentito come testimoni l’assessore Raffaele Cattaneo e Francesco Ferri presidente di Aria. La fornitura e la donazione di cui si parla prevedeva nello specifico 82.000 camici, copricapi e calzari sanitari. La merce era stata affidata all’azienda Dama SpA, controllata dal cognato del ... Leggi su open.online

