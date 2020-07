Il Superbonus 110% per le seconde case vale anche per gli appartamenti? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Superbonus 110% vale anche per il proprietario unico persona fisica mentre sarà possibile utilizzarlo per le parti comuni di un edificio anche in assenza di un condominio. Lo spiega oggi il Sole 24 Ore, segnalando però al contempo che le «persone fisiche» potranno beneficiare del Superbonus del 110% sul risparmio energetico «qualificato», comprensivo dei nuovi interventi «trainanti» (e indirettamente delle colonnine di ricarica), solo «per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari»(oltre che per quelli sulle parti comuni). Questa limitazione, che sta per essere introdotta dalla conversione in legge del decreto Rilancio, non vale, però, per il Superbonus del 110% sugli interventi antisismici, sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo e sugli ... Leggi su nextquotidiano

M5S_Camera : Contributi a fondo perduto, superbonus al 110% per l'edilizia sostenibile, tagli sugli oneri delle bollette e credi… - sole24ore : Limiti di spesa del superbonus 110%: favoriti i condomini più numerosi - Mov5Stelle : Facciamo il punto sul #Superbonus 110% Il nostro portavoce al Senato @GianlucaVasto spiega le novità che riguarda… - immergasitalia : Superbonus 110% Dl n. 34/2020: detrazioni fiscali 110% per efficienza, fotovoltaico e antisismica - lucacorsato : RT @Confedilizia_: Al centro, immobile (A/1) che il legislatore italiano considera 'di lusso' (a differenza dei due ai lati) e che pertanto… -