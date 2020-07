Il Papa "apre" i porti: "Dio ci chiede di sbarcare" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Papa Francesco ribadisce la linea su migranti ed immigrazione. Per il pontefice argentino, è Dio che bussa chiedendo di sbarcare "È Dio che bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito, chiedendo di poter sbarcare. La Libia è un lager di cui ci fanno vedere solo la versione distillata. Ma non immaginate l’inferno che si vive lì, il lager di detenzione per questa gente che veniva solo con la speranza". Sono passati sette anni da quando Papa Francesco ha visitato l'isola di Lampedusa. Oggi Jorge Mario Bergoglio è voluto tornare su uno dei centri della sua pastorale, ossia la necessità di accogliere i migranti. Il fatto ... Leggi su ilgiornale

Il papa, i profughi e i racconti semplificati

Ecco cosa ha detto esattamente il papa: “Ricordo quel giorno ... il viaggio che ha aperto una serie di viaggi che lo hanno portato su tutte le cicatrici, le linee di faglia planetarie.

