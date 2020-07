Il gol di Rabiot è l’emblema del Sarrismo 2.0 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dodici tocchi. Visto che l’unità di misura del Sarrismo è questa, li abbiamo contati. Adrien Rabiot ha toccato il pallone 12 volte prima di segnare al Milan. Riceve palla nella sua metà campo, vince un contrasto, supera in due tocchi Hernandez, cavalca nella savana fino ad incappare in Romagnoli, lo evita e segna dal limite. Stando al disciplinare del perfetto gioco sarrita, il gol rientra nei parametri: 12 tocchi va bene. Che li abbia fatti lo stesso giocatore è un dettaglio, un cavillo. Si tratta dello “schema Fuga per la vittoria”, che da poco il tecnico della Juve ha ammesso nel suo playbook. Un abile e ingegnoso meccanismo meticolosamente descritto alla lavagna da Pelé nel famoso film di John Huston. Se guardate nel dettaglio, la traiettoria è all’incirca la stessa seguita da Rabiot. E’ a suo modo ... Leggi su ilnapolista

