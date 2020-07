Henley & Partners, nel 2020 il passaporto giapponese si conferma il più potente al mondo (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Con 191 Paesi su 227 in cui viene accettato, nel 2020, il passaporto giapponese continua ad essere quello in grado di aprire più porte nel mondo. La conferma arriva dalla classifica Henley Passport Index aggiornata da Henley & Partners sulla base dei dati dell’International Air Transport Authority (IATA). Rimanendo sempre in Asia, al secondo posto quasi ex aequo per il documento di Singapore che permette di viaggiare in 190 destinazioni. A seguire Corea del Sud e Germania (189 Paesi). L‘Italia continua ad acquistare posizioni raggiungendo il quarto posto a pari merito con Finlandia, Spagna, Lussemburgo (188 Paesi). In quinta posizione Austria e Danimarca (186 Paesi); in sesta ... Leggi su quifinanza

La conferma arriva dalla classifica Henley Passport Index aggiornata da Henley & Partners sulla base dei dati dell'International Air Transport Authority (IATA). Rimanendo sempre in Asia, al secondo ...

Passaporti più potenti al mondo: dov’è l’Italia in classifica?

