Felipe Martins contro Ibrahimovic: «Felice che tu non sia in MLS»

Felipe Martins risponde a Zlatan Ibrahimovic: le dichiarazioni del centrocampista del DC United contro l'attaccante del Milan Felipe Martins, centrocampista del DC United, ha risposto con toni accesi alle dichiarazioni rilasciate da Zlatan Ibrahimovic dopo la sfida tra Milan e Juventus, secondo cui il fuoriclasse svedese farebbe anche il presidente e l'allenatore in rossonero. «Felice che tu non sia più in MLS», ha dichiarato attraverso il proprio profilo Twitter l'ex brasiliano del Padova.

