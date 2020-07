Elisabetta Canalis splendida al naturale: gli anni non passano per lei (Di mercoledì 8 luglio 2020) Elisabetta Canalis si mostra al naturale. La showgirl sarda, se si può, è addirittura più bella. Gli anni sembrano non passare per lei, fresca come non mai Foto da Instagram: @littlecrumb Conosciamo notoriamente tutti la grande bellezza di Elisabetta Canalis. Sin da quando ha fatto il suo esordio da velina fino ad oggi, la showgirl sarda ha saputo conquistare tutti con la sua avvenenza fuori dal normale. Tanto duro allenamento, che peraltro, la bella Elisabetta mostra sui social, è il segreto di un corpo che rasenta la perfezione e un viso dalla pelle liscia e morbida, che non riporta i segni del tempo. Il suo profilo social, che conta milioni di follower, 2,6, per essere precisi, è costellato di foto sensualissime della procace showgirl. L’ultima foto postata sul suo profilo di Instagram mette in risalto i lineamenti dolci ... Leggi su chenews

