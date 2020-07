Coronavirus, secondo un sondaggio italiani ancora preoccupati (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nonostante il nostro Paese abbia superato la fase critica dell'emergenza Covid19, con un ridotto numero di contagi e le rianimazioni degli ospedali sempre più vuote, resta ancora una sensazione di preoccupazione tra gli italiani. Due terzi degli intervistati, infatti, ancora oggi ha paura di essere contagiato.Paure che si alimentano soprattutto “per il lassismo di alcune persone nel mettere in atto le giuste misure di protezione”, oltre che per l'ipotesi di un aumento dei contagi con l'arrivo dell'autunno e della stagione fredda. E' quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Non mancano gli ottimisti, anche se in minoranza, che non temono nuovi contagi in quanto “oggi, si conosce come affrontare il virus e si seguono scrupolosamente le misure di prevenzione”. Nel complesso, l'esperienza vissuta durante le varie fasi di ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus secondo La cosa più importante da fare ora contro il coronavirus secondo Andrea Crisanti askanews Volo da Doha per evitare i test: l'Italia respinge i bengalesi a bordo

Secondo quando riportato dall'AdnKronos ... Bangladesh arriva dopo il caso del volo da Dacca su cui viaggiavano numerosi passeggeri positivi al coronavirus. "La quarantena per chi viene da Paesi extra ...

Rotary Tolentino,

Abbiamo dovuto modificare il nostro piano direttivo e in seguito al Covid 19 fatto fronte a tutte le richieste pervenute ... e programmare le altre attività rotariane, da svolgere in un secondo tempo ...

