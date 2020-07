Coronavirus, OMS: “Diffusione virus possibile anche nell’aria” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) riporta importanti novità in ambito Coronavirus: possibilità che si diffonda anche nell’aria, ad annunciarlo un’italiana. Da molto tempo sotto osservazione. Un punto chiave per la lotta al Coronavirus. Il punto o fattore in questione è l’aria che respiriamo. L’OMS dichiara apertamente che ci possono essere delle alte probabilità che il Covid-19 sia presenta e che, appunto, si diffonda nell’aria che respiriamo tutti i giorni. Dal punto di vista dell’emergenza sanitaria, che tutto il mondo sta attraversando, tali affermazioni, cambierebbero notevolmente le carte in tavole. Soprattutto per i locali chiusi, ove, se confermate (con prove certe) tale affermazioni, le norme comportamentali subirebbero un notevole cambiamento, riconducibili, senz’altro, ai posti con un ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : Coronavirus, media: Trump notifica l'uscita degli Usa dall'Oms #Oms - SkyTG24 : Coronavirus, lettera esperti all’Oms: “C’è trasmissione aerea. Rivedere raccomandazioni” - fanpage : L’Oms ammette: “È possibile che il virus si diffonda anche nell’aria” - Pedro69280970 : RT @ImolaOggi: Coronavirus, 'Trump notifica l'uscita degli Usa dall'Oms' - Raffael89166663 : RT @il_sondaggione: #Coronavirus, '#Trump notifica l'uscita degli Usa dall'#Oms', dichiarando che costoro sono piegati a protezione dei cin… -