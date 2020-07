Bimbo di 11 anni scompare, la madre in lacrime confessa: “L’ho ucciso” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una giovane donna ha confessato alla polizia di aver ucciso il figlio, un Bimbo di 11 anni, e averne nascosto il cadavere per paura delle conseguenze. Verso la fine di maggio il giovane Rafael, Bimbo 11enne di Planato, cittadina brasiliana che si trova nello stato di Rio del Sul, è scomparso da casa durante la … L'articolo Bimbo di 11 anni scompare, la madre in lacrime confessa: “L’ho ucciso” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

