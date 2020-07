"Berlusconi ha fatto un prezzo, verrà pagato". Senaldi, la verità sul patto Pd-Forza Italia: "Perché conviene pure a Salvini e Meloni" (Di mercoledì 8 luglio 2020) "Silvio Berlusconi farà un prezzo, e quel prezzo verrà pagato". Pietro Senaldi, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda, riflette sul "soccorso azzurro" che Forza Italia potrebbe fornire al governo di Giuseppe Conte. Un soccorso, spiega il direttore di Libero, "che potrebbe non estendersi a una nuova maggioranza". La partita, infatti, forse è ben più ampia e potrebbe scavallare questa legislatura. "Non vedo così strana l'alleanza tra Pd e Forza Italia, sono più affini di Pd e Movimento 5 Stelle - è la provocazione di Senaldi -. Beppe Grillo e Padellaro sono gli unici che pensano che Pd e 5 Stelle siano la stessa cosa, ma io ricordo che i 5 stelle si sono candidati praticamente contro il Pd. La prova è che non si riescono ancora ad accordare alle regionali, non ci sono ... Leggi su liberoquotidiano

berlusconi : Uno dei problemi della giustizia italiana è che sono i pubblici ministeri ad incontrare i giudici ogni giorno, anch… - VauroSenesi : CENTRODESTRA IN PIAZZA! La mia nuova vignetta oggi in edicola con Il Fatto #4luglio #Berlusconi #Salvini #Meloni - faberiniko : @berlusconi e tu che hai sempre fatto nonnetto? - Libero_official : #Senaldi a #InOnda: '#Berlusconi ha fatto un prezzo. Perché l'alleanza #Pd #Forza Italia conviene a #Meloni e… - Gigi49615807 : RT @ElisabettaGall7: @Corriere Non pensavo che un giorno mi sarei trovata a rivalutare #Berlusconi. E che lo avrei fatto perché ha detto un… -