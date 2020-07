Autostrade, la Consulta: "Legittima l'esclusione di Aspi dalla ricostruzione". Esultano Conte e M5s (Di mercoledì 8 luglio 2020) Solo la revoca, nessun'altra alternativa. Il Movimento 5 stelle mantiene una posizione ferma. Oggi, riferiscono fonti parlamentari, il capo pentastellato Crimi ha incontrato i sottosegretari del Mit, c'è stato un giro di telefonate tra ministri, nelle chat interne di deputati e senatori lo sfogo per la lettera con la quale il ministro De Micheli ha affidato pro tempore la gestione del ponte Morandi ad Autostrade. "Il Movimento 5 stelle minaccerà la crisi se il governo non prenderà la decisione della revoca della concessione", confida un membro dell'esecutivo del Movimento. "Avevamo ragione noi", il commento di Di Maio e di tutti i 'big' alla sentenza della Corte costituzionale che dà torto ad Autostrade, giudicando legittimo estromettere la società dalla costruzione del nuovo ponte: "Non ci siamo mai ... Leggi su agi

