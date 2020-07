Atalanta-Sampdoria 2-0, Gomez: “Questo gruppo non si accontenta mai” (Di giovedì 9 luglio 2020) “La nostra idea, già da prima dell’inizio di questo mini torneo, era quello di battere il nostro record di 72 punti. Non c’è nessun segreto, è la mentalità: questo gruppo non si accontenta mai”. Sono queste le parole di Alejandro Gomez dopo la vittoria dell’Atalanta per 2-0 sulla Sampdoria. Il capitano orobico è stato ancora una volta grande protagonista del match: “Io sottovalutato? No, ho trovato una big e ho cercato di renderla tale – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – Cercheremo di far più punti possibili per finire in alto. Oggi è stata difficile: conosciamo la Sampdoria, si difende bene e non ci sono spazi tra le linee. Prossima partita con la Juventus? Ci penso, quando si ... Leggi su sportface

