Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 12 | 30

VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 12.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INZIAMO SUBITO DALLA LINEA Roma – CIVITA – CASTELLANA VITERBO CHE NELLA SUA TRATTA EXTRAURBANA È AL MOMENTO SOSPESA TRA MONTEBELLO E CATALANO DOPO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO DUE AUTO CON UNA DELLE QUALI CHE HA OCCUPATO I BINARI IMPEDENDO IL PASSAGGIO DEI CONVOGLI. PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PASSIAMO ALLA VIABLITÀ SULLA A1 Roma NAPOLI UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL GRA NUOVAMENTE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN ESTERNA ALL'ALTEZZA DI SETTEBAGNI CODE SULLA VIA OSTIENSE TRA VITINIA E ACILIA NEI DUE SENSI ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI TRAFFICO SOSTENUTO NUOVAMENTE NEI DUE ...

