Vento forte in Piemonte: alberi caduti sulla linea ferrovia, ritardi sulla Domodossola-Milano (Di martedì 7 luglio 2020) Forti raffiche di Vento nella notte nell’area del Verbano. Segnalati disagi sulla circolazione ferroviaria: diversi alberi sono caduti sulla linea tra Stresa ed Arona e hanno causato ritardi al primo treno della mattina, con partenza poco prima delle 5 da Domodossola e direzione Milano. Il convoglio ha accumulato circa 40 minuti di ritardo.L'articolo Vento forte in Piemonte: alberi caduti sulla linea ferrovia, ritardi sulla Domodossola-Milano Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Il forte vento di Bora e la pioggia battente hanno creato qualche problema in varie zone del Friuli ma non ci sono stati danni ingenti. A Stregna, lungo la provinciale 47, i vigili del fuoco al ...CIVATE – Ho soffiato forte fin dalla tarda serata di ieri, lunedì, il vento che ha insisto nel lecchese, non senza fare danni. A Civate, il tetto di un’azienda è stato parzialmente scoperchiato e una ...