Tutti i dettagli del decreto Semplificazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Appalti più semplici, eliminazione e velocizzazione di adempimenti burocratici, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sostegno all’economia verde e all’attività di impresa. Sono questi, in estrema sintesi, gli obiettivi che il Governo si pone con il decreto Semplificazioni approvato nel Consiglio dei ministri. Appalti più semplici e veloci, si legge nel documento. Per incentivare gli investimenti nelle infrastrutture e servizi, il governo ha introdotto per un periodo limitato, fino al 31 luglio 2021, una nuova degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Non ci saranno garw d’appalto sotto i 150mila euro e i lavori saranno affidati direttamente alle ditte; mentre ci sarà una procedura negoziata, senza bando, per lavori fino a 5 milioni di euro o in caso di urgenze derivanti dall’emergenza Covid. Per cancellare la ... Leggi su linkiesta

andreacreativo : #VDI, Virtual Desktop Infrastructure, cos’è e perché è così utile allo #SmartWorking? Il #16luglio alle 11:00 un l… - Inter : ?? | DETTAGLI Avete notato tutti i dettagli e i richiami alla città della nostra nuova Home Jersey? La nuova magli… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, domani #Hakimi a Milano. Tutti i dettagli - CRALTLC : ZOO di Napoli In esclusiva per il CRAL TLC Rivolgiti ai nostri referenti Cral Tlc per avere tutti i dettagli dell'… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #ROMA, è #SCOPPIATO un #GROSSO #FOCOLAIO! Ecco tutti i #DETTAGLI nel #VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti dettagli Ritorno in classe, gli studenti saranno controllati a campione. Tutti i dettagli Orizzonte Scuola Ciclismo, Giro dell’Emilia 2020: grande partenza da Casalecchio di Reno e 29 squadre al via. Confermate le cinque ascese al San Luca

Anche il Gruppo Sportivo Emilia è ormai pronto alla ripartenza e, proprio in questi giorni sta definendo tutti i dettagli organizzativi degli appuntamenti in programma. Gli impegni dell’organizzatore ...

We Are Who We Are: Il teaser trailer della serie tv di Luca Guadagnino, da ottobre su Sky

Nella serie di 8 episodi un cast stellare: Jack Dylan Grazer, Chloë Sevigny e Alice Braga, tra gli altri. Attesa come il Natale dai fan di Chiamami col tuo nome e dal pubblico delle serie tv, We Are W ...

Anche il Gruppo Sportivo Emilia è ormai pronto alla ripartenza e, proprio in questi giorni sta definendo tutti i dettagli organizzativi degli appuntamenti in programma. Gli impegni dell’organizzatore ...Nella serie di 8 episodi un cast stellare: Jack Dylan Grazer, Chloë Sevigny e Alice Braga, tra gli altri. Attesa come il Natale dai fan di Chiamami col tuo nome e dal pubblico delle serie tv, We Are W ...