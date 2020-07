Traffico di droga, maxi blitz del Ros: 33 in manette (Di martedì 7 luglio 2020) Duro colpo inferto dai carabinieri del Ros al narcoTraffico. All’alba di oggi, è scattata in Sardegna e Lombardia una maxi operazione con ben 33 ordinanze di custodia cautelare. 33 le ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari notificate dai militari dell’Arma. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al Traffico e … L'articolo Traffico di droga, maxi blitz del Ros: 33 in manette proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Maxi operazione contro il traffico di stupefacenti. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Ros stanno eseguendo in Sardegna e Lombardia una misura cautelare, emessa del gip del Tribunale di Cagl ...

Vendevano droga per il clan: in manette i pusher dei casalesi

Rispondevano direttamente a lui, al figlio del boss per gestire il traffico di droga ma, una volta ‘sistemati’ gli affari, sono emigrati nella nostra provincia che negli anni, di affiliati al clan dei ...

Maxi operazione contro il traffico di stupefacenti. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del Ros stanno eseguendo in Sardegna e Lombardia una misura cautelare, emessa del gip del Tribunale di Cagl ...