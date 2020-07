Toni boccia la scelta Rangnick: «Non è il tecnico giusto per il Milan» (Di martedì 7 luglio 2020) Luca Toni boccia la scelta di Rangnick al Milan. Secondo l’ex attaccante non sarebbe la decisione giusta per la panchina L’ex attaccante Luca Toni, che conosce molto bene sia la Serie A sia la Bundesliga, ha parlato ai microfoni di Sport1 della scelta del Milan di chiamare Rangnick in panchina. «Onestamente non sono sicuro che sarebbe l’allenatore giusto per il Milan. Se il focus è su una squadra con molti giocatori giovani, Rangnick potrebbe essere l’allenatore giusto. Ma se il Milan volesse comprare giocatori esperti e stelle finite, vorrei un allenatore con un nome più importante di quello di Rangnick». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Toni boccia Toni boccia la scelta Rangnick: «Non è il tecnico giusto per il Milan» Calcio News 24 Toni boccia la scelta Rangnick: «Non è il tecnico giusto per il Milan»

Luca Toni boccia la scelta di Rangnick al Milan. Secondo l’ex attaccante non sarebbe la decisione giusta per la panchina L’ex attaccante Luca Toni, che conosce molto bene sia la Serie A sia la Bundesl ...

Eolico. Il Comune di Rimini boccia: sì energia pulita, ma non così

RIMINI Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi boccia il progetto del parco eolico. Lo boccia nel merito per tutta una serie ...

Luca Toni boccia la scelta di Rangnick al Milan. Secondo l’ex attaccante non sarebbe la decisione giusta per la panchina L’ex attaccante Luca Toni, che conosce molto bene sia la Serie A sia la Bundesl ...RIMINI Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi boccia il progetto del parco eolico. Lo boccia nel merito per tutta una serie ...