Tennis, esibizione Thiem’s 7 in tv: programma, gironi, diretta e streaming (Di martedì 7 luglio 2020) Il programma e come vedere in tv la nuova esibizione in Austria denominata “Thiem’s 7”. Nel torneo di Kitzbuehel c’è al via anche Matteo Berrettini che ha mostrato ottime indicazioni durante l’Ultimate Tennis Showdown in Francia. Il romano si trova nel gruppo con Bautista Agut, Khachanov e l’austriaco Novak. L’evento è in programma dal 7 all’11 luglio: la copertura televisiva è affidata a Eurosport 1 che trasmetterà ogni giorno i match dalle ore 13:00 fino alla finalissima di sabato. La diretta streaming è disponibile su Eurosport Player. Ecco i due gruppi: GRUPPO IFA Dominic Thiem #1 Andrey Rublev #4 Jan-Lennard Struff #6 Casper Ruud #7 GRUPPO SOCCERCOIN Matteo Berrettini #2 Roberto Bautista Agut #3 Karen Khachanov #5 Dennis Novak #8 Leggi su sportface

