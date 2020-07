Sophia Loren ricorda Ennio Morricone: «I grandi se ne vanno, restiamo sempre più soli» (Di martedì 7 luglio 2020) Non c’è distanza che possa separare i cuori, e Sophia Loren, 85 anni, dalla propria casa di Ginevra, ha annunciato di aver assistito, inerme, alla rottura del proprio. Lunedì, quando Ennio Morricone è scomparso. «Ho passato una mattinata davvero triste: appena ho saputo la notizia, mi sono messa a rivedere i brani di tutti i film che lui aveva musicato. Sono tanti, sono belli, a cominciare da quelli di Sergio Leone, che lasciano dentro una traccia indelebile», ha detto l’attrice al Corriere della Sera. «Sono ancora sottosopra. Purtroppo, non abbiamo mai lavorato insieme ed è un grosso dispiacere, ma cosa vuole, il nostro lavoro è così, che vò fa?», ha continuato la Loren, raccontando di una severa e impietosa legge della vita. Leggi su vanityfair

