"Serve altro per capire che ci vogliono morti?". Maglie estrema contro il governo, attenzione a questa immagine | Guarda (Di martedì 7 luglio 2020) Il pensiero di Maria Giovanna Maglie sintetizzato alla perfezione in un'immagine, in cui si vedono Giuseppe Conte, Rocco Casalino in monopattino e Roberto Gualtieri, il ministro dell'Economia. Nell'immagine si ricorda: 20 luglio da bollino rosso con Irpef, Ires, Inps e Iva...". Dunque, la bordata: "Questi sono matti! Bocciato il rinvio al 30 settembre. Non paghi? Sanzioni". Insomma, viene contestato il fatto che il governo non abbia approvato il rinvio dei pagamenti in questa fase drammatica per il Paese (mentre, per esempio, ha varato quel bonus monopattino che viene "narrato" alla perfezione dalla foto di Casalino). E la Maglie, a corredo dell'immagine, aggiunge il seguente commento: "Serve altro per capire che questo governo ci vuole svenduti, umiliati, morti?", conclude rabbiosa e polemica. Leggi su liberoquotidiano

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Berlino Carlos Kleiber, uno dei gioielli più preziosi - per alcuni il principale - della corona de… - JosephGhorna : RT @mgmaglie: Serve altro per capire che questo governo ci vuole svenduti, umiliati, morti? - DANIELEFOSSI : @LAROMA24 I burattini già ci sono ....un altro non serve - Antonel23399615 : RT @mgmaglie: Serve altro per capire che questo governo ci vuole svenduti, umiliati, morti? - Paolomalta : RT @mgmaglie: Serve altro per capire che questo governo ci vuole svenduti, umiliati, morti? -

Ultime Notizie dalla rete : Serve altro L'anti-razzismo sui social? Ma per cambiare davvero serve altro Agenda Digitale Reggio Calabria non vuole il 5G, firmata l'ordinanza

Ordina, dispone, diffida: tre parole in sequenza per chiudere il caso 5G, almeno sino a quando non ci saranno prove scientifiche certe che dimostreranno che le reti di nuova generazione non sono nociv ...

CRV - Nuovo Piano Regionale dei Trasporti: concluse discussione generale e fase emendativa - 2

CRV – “Nuovo Piano Regionale dei Trasporti: conclusa la discussione generale e completato l’esame degli emendamenti. Martedì 14 luglio il voto in aula” - 2 (Arv) Venezia 7 lug. 2020 - Il Consiglio reg ...

Ordina, dispone, diffida: tre parole in sequenza per chiudere il caso 5G, almeno sino a quando non ci saranno prove scientifiche certe che dimostreranno che le reti di nuova generazione non sono nociv ...CRV – “Nuovo Piano Regionale dei Trasporti: conclusa la discussione generale e completato l’esame degli emendamenti. Martedì 14 luglio il voto in aula” - 2 (Arv) Venezia 7 lug. 2020 - Il Consiglio reg ...