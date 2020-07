Scoppia vasto incendio in Via di Valle Caia: interessata cava con eternit (FOTO E VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) vasto incendio ieri pomeriggio lungo Via di Valle Caia strada che collega Pomezia a Santa Palomba e, proseguendo, alla zona dei Castelli. Le fiamme, partite da alcune sterpaglie, si sono rapidamente estese coinvolgendo un’ampia area. Il rogo ha interessato anche una cava dove sono presenti lastre di eternit anche se il rivestimento dovrebbe aver evitato la disgregazione del materiale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pomezia, con l’ausilio del nucleo chimico specializzato, e l’Arpa per i rilievi del caso. L’incendio è Scoppiato intorno alle 16 ed è stato domato definitivamente soltanto alle 20.30. Scoppia vasto incendio in Via di Valle Caia: interessata cava con eternit (FOTO E VIDEO) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

